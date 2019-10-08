В Берлине достигнуты договоренности по казахстанско-немецким инвестпроектам на 700 млн евро

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Договоренности об инвестировании в размере 700 млн евро достигнуты в ходе переговоров на полях казахстанско-германского бизнес-форума, где были обсуждены перспективы сотрудничества с такими компаниями, как Linde Gas, SMS Group, CLAAS Group, Barit Gmbh и другими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Планируется, что документы о реализации соответствующих проектов будут подписаны в декабре 2019 года в рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия.

Форум собрал свыше 200 представителей деловых кругов двух стран. В рамках мероприятия обсуждены перспективные торгово-экономические, инвестиционные проекты, представлены новые возможности и сферы для взаимовыгодного партнерства.

В состав казахстанской делегации под руководством заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра вошли заместитель министра иностранных дел РК Ермек Кошербаев, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Санжар Жаркешов, вице-министр торговли и интеграции Азамат Аскарулы, а также представители холдинга «Байтерек», фонда «Самрук-Казына», профильных государственных органов, областных акиматов, национальных компаний и бизнеса.





«Для того, чтобы отойти от сырьевого вектора экономического развития, Казахстан приступил к модернизации и индустриализации отечественной экономики. Фундаментом новой политики является создание базы индустриально-инновационной и «зеленой» экономики. В этом контексте целью для казахстанских предпринимателей должно стать привлечение к сотрудничеству компаний из Германии в качестве лидеров в сферах новых технологий и инноваций. Особенно актуальным является развитие новых отраслей, которые создаются с применением цифровых технологий, а также внедрение элементов Индустрии 4.0»,- отметил в своем выступлении заместитель главы правительства РК Р.Скляр.

На сегодняшний день Германия является одним из ведущих внешнеэкономических партнеров Казахстана. За последние 14 лет германские компании инвестировали порядка 8,6 млрд. долл. США в казахстанскую экономику. По данным ведомства по статистике ФРГ, товарооборот по итогам 2018 года достиг исторического максимума в 5,1 млрд. евро.

Кроме того, на сегодняшний день в Казахстане действует свыше 900 компаний с участием немецкого капитала. Одна из таких компаний Linde Group, занимающаяся в том числе производством технических газов, считается образцовым инвестором, поскольку осуществляет прямые инвестиции, обеспечивая вложения капитала в размере 300 млн. долл. полностью за счет собственных усилий и средств.





«Казахстан сегодня - это новые возможности и потенциал для выгодного ведения бизнеса. Прогнозы роста впечатляют. Так, по прогнозу ЕБРР, ВВП в 2019 году может вырасти на 3,5%. Прогнозы на 2020 год также указывают на то, что Казахстан является двигателем роста в Евразийском экономическом союзе. Мы очень рады, что позитивное развитие также оказало положительное влияние на германо-казахстанские экономические отношения: в первой половине года мы уже обменялись товарами на 2,7 млрд евро. На Казахстан по-прежнему приходится более 80% торговли Германии с центрально-азиатским регионом»,- отметил член правления Восточного комитета германской экономики, Генеральный партнер «Кнауф» Манфред Грундке.

Наряду с этим, казахстанской стороной совместно с Восточным комитетом германской экономики разработан проект «Дорожной карты торгово-экономического сотрудничества», включающий перечень инвестиционных проектов, который планируется подписать в ходе предстоящего визита Главы государства.

«Данный форум стал эффективной площадкой для представителей политических, экономических и экспертных кругов Казахстана и Германии. Казахстан последовательно проводит реформы, направленные на улучшение инвестиционного климата. Обеспечивается открытый диалог с предпринимателями и совершенствуется инфраструктура для привлечения инвестиций. Уверен, в ближайшее время результатом переговоров, проведенных на полях форума, станут запуск производств и создание новых совместных предприятий»,- отметил независимый директор АО «НК «Kazakh Invest» Ульф Вокурка на панельной сессии мероприятия.

В ходе форума также состоялись четыре тематических панельных дискуссий на темы «Казахстан и Германия: новые маршруты, новая промышленность, новое сотрудничество», «Новая экономика и цифровизация промышленности», «Казахстанско-германское сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности», «Геологоразведка, новая энергетика и экологизация промышленности».

По итогам дискуссий стороны сошлись во мнении, что в лице Казахстана немецкий бизнес имеет надежного партнера в Центрально-азиатском регионе и, кроме того, что наша страна может стать проводником экономических интересов европейских стран в рамках осуществления новой Стратегии ЕС для ЦА, Стратегии ЕС по взаимодействию Европы и Азии, а также экономического сопряжения по линии инициативы «Пояс и Путь».

Казахстанско-германский бизнес-форум был организован при поддержке Министерства иностранных дел РК, Посольства РК в ФРГ, АО «НК «Kazakh Invest», при содействии Восточного комитета германской экономики.