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В Белгородской области РФ найдены останки казахстанского солдата

29 Июля 2021 21:20
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В Белгородской области РФ найдены останки казахстанского солдата

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спустя почти 80 лет найдены останки казахстанского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства РК в РФ.

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22-летний Серик Смаилов был призван на фронт Сарысуским военкоматом в 1942 году. Вскоре связь между ним и родственниками оборвалась. Последнее письмо пришло в 1943 году.

Его единственная дочь Амантай Серикова никогда не видела отца. «Когда началась война, он был холостым. Старейшины аула сразу решили его женить. Ведь было неизвестно, вернётся он с фронта или нет. Нужно было оставить потомство. Его женили на моей маме, тогда ей было всего 17 лет. Так на свет появилась я. Но отец не увидел моего рождения. Никаких вестей о нём не было. А когда мне было 4 года, ушла и моя мама. Воспитывалась я у бабушки. Долгие годы искала родителей», – рассказала она.

Внук солдата Мурат Утемисов два года назад сделал официальный запрос в Министерство обороны России и получил ответ, что его дед похоронен в братской могиле в селе Безлюдовка Шебекинского района Белгородской области.

Из архивных документов стало известно, что Серик Смаилов воевал под Сталинградом. Потом участвовал в Курской битве, которая и стала для него последней. Больше данных о солдате не сохранилось.

Недавно Амантай Серикова вместе с внуками и сыном посетили могилу отца в Белгородской области и провели поминальное мероприятие. С братской могилы на Родину была привезена горсть земли, а возле мечети установлена памятная плита.


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#МИД РК   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА   #Россия  
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