В Бельгии растет число желающих обучаться медицинским специальностям

Сегодня более 5200 молодых бельгийцев сдают вступительный экзамен для обучения по медицинским специальностям, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

С прошлого года абитуриенты в медицинские вузы Бельгии должны сдавать вступительный экзамен.

В этом году доступно всего 1520 мест, из них 1346 по медицинским специальностям и 174 по стоматологическим.

Для поступления молодым жителям Бельгии придется письменно ответить на 80 вопросов с несколькими вариантами ответов, охватывающих шесть предметов, разделенных на два раздела: «Знание и понимание научных предметов» и «Коммуникация и критический анализ информации».

В первом блоке оцениваются четыре предмета (химия, биология, физика, математика), а во втором проверяются навыки анализа информации и коммуникативные навыки участников.

Кандидаты получат баллы, максимальное количество которых 160.

В 2023 году в конкурсе приняли участие более 3800 человек, допущено 1543 человека.