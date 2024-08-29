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    23:48, 28 Август 2024 | GMT +6

    В Бельгии растет число желающих обучаться медицинским специальностям

    https://ru.freepik.com/
    Фото: freepik.com

    Сегодня более 5200 молодых бельгийцев сдают вступительный экзамен для обучения по медицинским специальностям, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    С прошлого года абитуриенты в медицинские вузы Бельгии должны сдавать вступительный экзамен.

    В этом году доступно всего 1520 мест, из них 1346 по медицинским специальностям и 174 по стоматологическим.

    Для поступления молодым жителям Бельгии придется письменно ответить на 80 вопросов с несколькими вариантами ответов, охватывающих шесть предметов, разделенных на два раздела: «Знание и понимание научных предметов» и «Коммуникация и критический анализ информации».

    В первом блоке оцениваются четыре предмета (химия, биология, физика, математика), а во втором проверяются навыки анализа информации и коммуникативные навыки участников.

    Кандидаты получат баллы, максимальное количество которых 160.

    В 2023 году в конкурсе приняли участие более 3800 человек, допущено 1543 человека.

    Теги:
    Абитуриенты Вузы Бельгия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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