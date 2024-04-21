В Бельгии на наличие наркотиков проверяют международные автобусы

В субботу таможня и дорожная полиция Бельгии начали операцию по проверке междугородних автобусов на трассе E40, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

В большинстве местные силовики проверяют рейсовые автобусы популярного среди жителей ЕС перевозчика «FlixBus». Операция направлена на поиск наркотических средств.

— Мы делаем много усилий в морских портах, потому что через них поступает большинство наркотиков, но мы также должны показать, что пытаемся остановить наркотики всеми другими возможными способами, — говорит министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Дорожная полиция останавливает автобусы и направляет к контрольно-пропускному пункту на трассе E40 в г. Веттерене (Восточная Фландрия). После чего досматриваются все пассажиры, а багаж проводится через мобильные сканеры и проверяется с помощью обученных собак.

Полиция и таможня также ищут разыскиваемых лиц, оружие, крупные суммы денег или украденные предметы.

— У нас (таможня и дорожная полиция) ограниченные ресурсы, но, работая вместе, подобные действия всегда дают результаты, — говорит местным СМИ Кристиан Вандерварен, генеральный администратор таможни.

Не ожидаем тонн кокаина, как в порту, но были факты перехвата килограмм наркотиков. Подобные действия также приводят к последующим обыскам, в ходе которых обнаруживается гораздо большее количество наркотиков, рассказывает представитель таможни. Не можем проверять все автобусы, но будем продолжать досматривать, иначе наркоторговцы будут систематически использовать наземную дорогу для продажи наркотиков или подакцизных товаров, — отметили в таможне и полиции.