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В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав РБ

2 Марта 2020 20:53
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В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав РБ

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ. В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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«У нас зарегистрированы уже три случая с высокой степенью достоверности. Результаты будут направлены в одну из референс-лабораторий ВОЗ, чтобы подтвердить», - сказала Наталья Жукова, добавив, что в работе белорусских лабораторий она уверена.

Состояние жительницы Витебска, у которой выявлен коронавирус, удовлетворительное. У нее нормальная температура, женщина практически здорова.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Два пациента в Минске чувствуют себя также нормально, у них даже не было температуры. «Просто контролируем ситуацию. В случае необходимости готовы оказать помощь», - добавил заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.


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Ключевые слова: Беларусь, Пневмония в Китае,
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