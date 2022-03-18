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В Беларуси состоялось обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2022, 22:41
В Беларуси состоялось обсуждение Послания Президента РК народу Казахстана

МИНСК. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 18 марта, в Посольстве Казахстана в Республике Казахстан состоялся круглый стол по обсуждению Послания Главы государства К. Токаева народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» с участием дипломатического корпуса загранучреждения и казахстанских курсантов Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, передает МИА «Казинформ».

Советник Посольства Жан Кыстаубаев, обращаясь к представителям молодого поколения, отметил, что в Послании четко обозначены цели проводимой в стране политической модернизации, главная из которых – «повышение участия граждан в управлении государством». Кроме того, была подчеркнута важность того, что у руководства страны «есть четкий образ будущего и контуры Нового Казахстана – эффективного государства с сильным гражданским обществом».

Интерес будущих специалистов МЧС вызвал блок Послания, касающийся поэтапной политической модернизации, которую К. Токаев назвал «одной из главных задач стратегического курса нашего государства».

Участники обсуждения полностью поддержали поставленную Главой государства цель по дальнейшему повышению эффективности государства, транспарентности и конкурентности политического процесса, которую планируется достичь посредством введения прямой выборности сельских акимов, развития гражданской культуры и сферы защиты прав человека, строительства инклюзивного общества, дальнейшего реформирования правоохранительной системы и других мер.

Участники обсуждения Послания также выразили поддержку цели консолидации казахстанского общества, как как главного фактора дальнейшего прогресса. В единстве нации – ее безусловная сила, поэтому необходимо беречь единство и согласие в обществе, способствовать сохранению гармоничных межэтнических и межконфессиональных отношений и давать жесткий отпор любым формам радикализма и покушения на наши государственный суверенитет и территориальную целостность.


Беларусь   Послание Президента РК-2022  
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