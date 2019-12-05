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В Беларуси сменился глава Администрации Президента и его заместитель
5 Декабря 2019 20:20
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МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации - Ольги Чуприс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.
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Работавшие прежде в этих должностях займутся парламентской деятельностью. Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики по президентской квоте, а Валерий Мицкевич избран в состав Палаты представителей седьмого созыва.
В настоящее время генерал-майор Игорь Сергеенко является первым заместителем председателя КГБ Беларуси, а доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.
Ключевые слова: Беларусь,
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