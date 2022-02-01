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В Беларуси разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» без тестирования

1 Февраля 2022 15:07
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В Беларуси разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» без тестирования

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ – Минздрав разрешил врачам устанавливать диагноз «инфекция COVID-19» при наличии клинических и/или рентген-томографических данных – без проведения обязательного ПЦР-тестирования или антиген-тестирования на амбулаторном этапе, сообщили в пресс-службе Минздрава Беларуси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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Исключение составляют те случаи, когда требуется госпитализация пациента в стационар. Приказ №108 подписан в Министерстве здравоохранения 31 января 2022 года.

Согласно дозорным исследованиям белорусских эпидемиологов сейчас превалирует вирус SARS-CoV-2. Как отмечают специалисты, результат лабораторного теста на COVID-19 никак не сказывается на лечении. Этиотропного лечения от коронавирусной инфекции как такового нет. Если заболевание протекает в легкой форме, то пациент находится на лечении в домашних условиях. Он соблюдает все рекомендации врача, в том числе обильное питье, использование парацетамола при повышении температуры и обычное симптоматическое лечение. Если медработники устанавливают диагноз «пневмония», то соответственно ее и будут лечить.

В Минздраве Беларуси пояснили, что эта норма принята для снижения риска заражения острыми респираторными инфекциями, в том числе инфекцией COVID-19, при посещении амбулаторно-поликлинических организаций.

Кроме того, несколько изменена тактика работы амбулаторных учреждений. Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, при отсутствии клинических симптомов врачам разрешено выдавать листки нетрудоспособности до семи дней. Если есть клинические проявления – до 10 дней. Если есть какие-либо проявления, которые требуют более длительного лечения, - до 21 дня.

По словам Елены Кротковой, особенностью нынешнего подъема является то, что клинические проявления возникают достаточно быстро, то есть инкубационный период сократился. Стала меньше и длительность заболевания.


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