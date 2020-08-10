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В Беларуси прошло основное голосование на выборах президента

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Августа 2020, 07:35
В Беларуси прошло основное голосование на выборах президента

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Беларуси 9 августа прошло основное голосование на выборах президента страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на мировые СМИ.

Председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что предварительные результаты голосования могут быть опубликованы к 02:00 мск понедельника, но, как передает ВВС , их все еще нет. По информации ТАСС , экзитпол, проведенный по заказу телеканала СТВ, отдает Александру Лукашенко 71,4% голосов, основному кандидату от оппозиции Светлане Тихановской - 10,1%.

По сообщениям разных СМИ, в некоторых городах Беларуси в воскресенье вечером начались акции протеста. Ближе к ночи начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Беларуси, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.


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