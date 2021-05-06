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В Беларуси почтили память казахстанских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Мая 2021, 18:53
В Беларуси почтили память казахстанских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 6 мая, в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне при участии Посольства Казахстана в Беларуси состоялось торжественное возложение цветов к стеле «Воинам-казахстанцам», погибшим в годы ВОВ на территории Беларуси. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства РК в Беларуси.

В мероприятиях приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев, руководители местных органов власти, представители общественных молодежных организаций, а также офицеры, курсанты и студенты, обучающиеся в Минске.

В своем выступлении Посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев отметил, что за годы войны на территории Беларуси погибли и похоронены несколько десятков тысяч воинов - выходцев из Казахстана. Воины-казахстанцы ценою жизни выполнили свой воинский долг и остались верны присяге. Ярким свидетельством этого служит тот факт, что более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, в том числе 84 из них заслужили это звание в боях за освобождение Беларуси, более 100 воинов стали полными кавалерами ордена Славы.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память и отдать дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны воевал, работал в тылу, отдал жизнь за Родину. Для жителей Казахстана это великий праздник. Более 1 млн 200 тысяч наших граждан ушли на фронт. Половина из них отдали свои жизни в самой жестокой, самой кровопролитной войне. Мы помним своих героев. Дважды героев Советского Союза Талгата Бигельдинова, Леонида Беду, Сергея Луганского и многих других. Герои навсегда останутся в наших сердцах на вечную память», - отметил Посол Аскар Бейсенбаев.

В завершении, А. Бейсенбаев поблагодарил белорусский народ за сохранение памяти и искреннее почитание памяти павших воинов и подчеркнул, что Казахстан высоко чтит своих героев.

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