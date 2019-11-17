В Беларуси началось основное голосование на выборах в Палату представителей

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 17 ноября, основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Избирательные участки в стране будут работать с 8.00 до 20.00. На тех, что образованы в воинских частях, санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если проголосовали все избиратели, включенные в список.

Бюллетень выдается при предъявлении паспорта гражданина Республики Беларусь или других документов. К ним отнесены служебное удостоверение государственного служащего, студенческий билет, водительское удостоверение, военный билет (для военнослужащих срочной службы), пенсионное удостоверение (при наличии в нем фотографии), справка органов внутренних дел (для граждан, утративших паспорт), а также удостоверение об инвалидности.

Для проведения выборов в Палату представителей образовано 110 избирательных округов (столько же депутатов необходимо избрать), сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 зарубежных.

По данным ЦИК на 16 ноября, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания седьмого созыва претендуют 513 кандидатов. Безальтернативных округов нет.

Выборы депутатов Палаты представителей проводятся по одномандатным избирательным округам. Для определения результатов используется мажоритарная избирательная система относительного большинства. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки. Избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

На нынешних выборах смогут проголосовать 6 880 605 граждан Беларуси.

Напомним, на выборах в Беларуси находятся долгосрочные наблюдатели из восьми стран СНГ, в том числе Казахстана. Всего в составе миссии Содружества 475 человек, которые наблюдают за досрочным голосованием в разных регионах страны.