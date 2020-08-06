Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Августа 2020, 10:31
В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Беларуси началось досрочное голосование на выборах Президента. В первый день голосования явка избирателей составила 4,98%. По сообщению информационного агентства БЕЛТА, такая информация размещена на сайте ЦИК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Брестской области проголосовали 4,23% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 5%. В Гомельской области явка составила - 7,55%, в Гродненской - 3,39%. В Минской области на избирательные участки в первый день досрочного голосования пришли 4,69% избирателей, в Могилевской - 4,66%, в Минске - 4,77%», - говорится в сообщении.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек.

Необходимо отметить, что в текущем году наблюдается значительный интерес белорусских граждан к президентской избирательной кампании. Ожидается, что явка избирателей будет гораздо выше, чем на предыдущих выборах. Об этом сообщили в Посольстве Беларуси в Казахстане. Однако в этом году пропускная способность участков будет уменьшена в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

В Казахстане можно досрочно проголосовать с 4 по 8 августа с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 по адресу: город Нур-Султан, проспект Р. Кошкарбаева, 9.

Напомним, досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно.


СНГ   Выборы   Беларусь  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане