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В Беларуси коронавирус выявлен у студента вуза

28 Февраля 2020 12:53
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В Беларуси коронавирус выявлен у студента вуза

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Коронавирус в Беларуси выявлен у студента Белорусского национального технического университета. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

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«Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ», - сказал министр.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Беларусь, Пневмония в Китае,
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