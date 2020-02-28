В Беларуси коронавирус выявлен у студента вуза

МИНСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Коронавирус в Беларуси выявлен у студента Белорусского национального технического университета. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ», - сказал министр.