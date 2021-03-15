В бельгийской Фландрии планируют вакцинировать от коронавируса всех жителей старше 18 лет к региональному празднику

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Все взрослые фламандцы должны получить первую дозу вакцины от COVID-19 к 11 июля этого года. Такую задачу поставили себе власти бельгийской Фландрии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Если поставки вакцин в Бельгию пойдут по плану, фламандцы в возрасте 18 лет и старше должны получить хотя бы первую дозу вакцины против коронавируса к 11 июля, к Национальному дню Фландрии», - сообщил министр благосостояния бельгийского региона Воутер Беке.

«В апреле темпы вакцинации во Фландрии увеличиваются до 290 тысяч вакцин в неделю, чтобы в мае достичь показателя в 500 тысяч», - сказал В.Беке.

Фландрия - один из трёх административных регионов Бельгии, где проживает 5,5 млн бельгийцев. Фландрия занимает северную половину Бельгии, здесь находятся крупные города страны: Антверпен, Брюгге и Гент.