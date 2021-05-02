Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В бельгийском порту заблокировано судно из-за подозрений на индийский штамм коронавируса у членов экипажа

Автор:  
Арнур Рахимбеков
2 Мая 2021, 17:42
В бельгийском порту заблокировано судно из-за подозрений на индийский штамм коронавируса у членов экипажа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нефтяной танкер был заблокирован в порту Антверпена после того, как восемь членов экипажа (граждане Индии) дали положительный результат на коронавирус, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению министерства здравоохранения Бельгии, судно «Бохем-Брюссель» прибыло в порт Антверпен из французского порта Гавр. 30 апреля экипажу был проведен тест на COVID-19, в результате которого восемь членов команды дали положительный результат и имели незначительные симптомы», - сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Венди Ли.

Отмечается, что двадцать два из двадцати трех членов экипажа судна являются гражданами Индии, в том числе восемь выявленных больных КВИ.

В настоящее время лаборатория университетской больницы Антверпена проверяет является ли вирус индийским вариантом мутации COVID-19.


Бельгия   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном