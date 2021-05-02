В бельгийском порту заблокировано судно из-за подозрений на индийский штамм коронавируса у членов экипажа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Нефтяной танкер был заблокирован в порту Антверпена после того, как восемь членов экипажа (граждане Индии) дали положительный результат на коронавирус, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению министерства здравоохранения Бельгии, судно «Бохем-Брюссель» прибыло в порт Антверпен из французского порта Гавр. 30 апреля экипажу был проведен тест на COVID-19, в результате которого восемь членов команды дали положительный результат и имели незначительные симптомы», - сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Венди Ли.

Отмечается, что двадцать два из двадцати трех членов экипажа судна являются гражданами Индии, в том числе восемь выявленных больных КВИ.

В настоящее время лаборатория университетской больницы Антверпена проверяет является ли вирус индийским вариантом мутации COVID-19.