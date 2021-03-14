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В бельгийском Льеже произошли столкновения протестующих с полицией

Автор:  
Арнур Рахимбеков
14 Марта 2021, 20:53
В бельгийском Льеже произошли столкновения протестующих с полицией

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в городе Льеж (Бельгия) произошли столкновения местной молодежи с силами полиции, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Акция протеста в Бельгии началась после того, как в интернете распространилось видео задержания полицейскими женщины африканского происхождения. К женщине в возрасте 40 лет полицейскими была применена сила при попытке проверить ее документы. Общественный резонанс подстегнуло то, что женщина является матерью троих детей. В то же время бельгийские СМИ пишут, что женщина «укусила» полицейского за руку в стычке с полицейскими.

В субботу около 200 молодых активистов из движения «Black Lives Matter» собрались на площади Сан-Ламбер. Затем часть протестующих начала проявлять агрессию. В 15 часов пострадал первый полицейский, которого сбросили с мотоцикла на землю. Далее группа лиц напала на один из ресторанов быстрого питания на площади Французской Республики, также были разрушены ближайшие машины и перевернуты мусорные баки. Мэрия Льежа разослала всем торговцам в центре города сообщение с требованием закрыть магазины.

Также активисты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа. В результате ранения получили 11 полицейских, были задержаны несколько десятков человек.

В настоящее время ситуация в Льеже стабилизировалась.


Происшествия   Права человека   Бельгия   Общество  
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