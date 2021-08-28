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В бельгийском г.Ипр состоялась церемония возложения венков к казахстанскому памятнику жертв ядерных испытаний

28 Августа 2021 11:30
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В бельгийском г.Ипр состоялась церемония возложения венков к казахстанскому памятнику жертв ядерных испытаний

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний и 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона в г.Ипр состоялась церемония возложения венков к казахстанскому памятнику жертв ядерных испытаний, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Памятник жертв ядерных испытаний был передан бельгийскому городу Ипр от имени Казахстана в 2010 году.

Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан, Председатель межпарламентской группы «Бельгия-Казахстан» Тим Ванденпут, заместитель Бургомистра города Ипр Филип Боль и другие представители научных кругов и неправительственных организаций приняли участие в данном мероприятии.

Посол Казахстана отметил, что 29 августа – историческая дата не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества и глобального антиядерного движения.

30 лет назад Указом Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире ядерного потенциала.

Сегодня достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается одним из главных приоритетом для Казахстана, подчеркнул М.Баймухан.

В этой связи инициатива Н.Назарбаева о создании Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, приобретает еще большую актуальность.

Было также отмечено, что закрытие Семипалатинского полигона придало важный импульс международным усилиям по установлению моратория на ядерные испытания по всему миру и созданию в 2006 году зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.

6 августа текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с другими главами государств Центральной Азии подтвердил готовность продолжить активное сотрудничество по реализации данного уникального Договора, 15-летний юбилей подписания которого отмечается в этом году.

Рассказывая о масштабах, казахстанский посол привел данные относительно атмосферных и подземных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в результате которых в Казахстане радиоактивным осадкам было подвержено более 1,5 млн человек, загрязнены обширные территории в Восточном и Центральном Казахстане.

Со своей стороны, заместитель Бургомистра города Ипр Ф.Боль отметил весомый вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, который содействует обеспечению глобальной и региональной безопасности.

«Бельгийский город Ипр, пострадавший в ходе Первой мировой войны от первого в истории человечества применения оружия массового уничтожения, имеет много общего с историей Семипалатинска. Поэтому установление казахстанского монумента в Ипре очень символично», - считает бельгийский вице-мэр.

Кроме того, города Семей и Ипр входят международную организацию «Мэры за мир».

По мнению депутата Палаты представителей Федерального Парламента Бельгии, члена Подкомитета по ядерной безопасности и Председателя межпарламентской группы «Бельгия-Казахстан» Тим Ванденпута, решение руководства Казахстана о закрытии Семипалатинского ядерного полигона стало знаковым событием и ознаменовало начало развертывания всемирного антиядерного движения.

Было отмечено также, что юбилей закрытия Семипалатинского полигона проходит под знаком знаменательной даты – 30-летия независимости Казахстана.

В ходе мероприятия были также организованы показ документального фильма «The Atom Project», а также представлена экспозиция картин, посвященные жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.


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#МИД РК   #Бельгия   #30-летие закрытия Семипалатинского полигона  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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