В бельгийском г.Ипр состоялась церемония возложения венков к казахстанскому памятнику жертв ядерных испытаний
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Международного дня действий против ядерных испытаний и 30-летия закрытия Семипалатинского ядерного испытательного полигона в г.Ипр состоялась церемония возложения венков к казахстанскому памятнику жертв ядерных испытаний, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Памятник жертв ядерных испытаний был передан бельгийскому городу Ипр от имени Казахстана в 2010 году.
Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан, Председатель межпарламентской группы «Бельгия-Казахстан» Тим Ванденпут, заместитель Бургомистра города Ипр Филип Боль и другие представители научных кругов и неправительственных организаций приняли участие в данном мероприятии.
Посол Казахстана отметил, что 29 августа – историческая дата не только для Казахстана, но и для всего мирового сообщества и глобального антиядерного движения.
30 лет назад Указом Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан добровольно отказался от 4-го в мире ядерного потенциала.
Сегодня достижение мира, свободного от ядерного оружия, остается одним из главных приоритетом для Казахстана, подчеркнул М.Баймухан.
В этой связи инициатива Н.Назарбаева о создании Глобального альянса лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, приобретает еще большую актуальность.
Было также отмечено, что закрытие Семипалатинского полигона придало важный импульс международным усилиям по установлению моратория на ядерные испытания по всему миру и созданию в 2006 году зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии.
6 августа текущего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с другими главами государств Центральной Азии подтвердил готовность продолжить активное сотрудничество по реализации данного уникального Договора, 15-летний юбилей подписания которого отмечается в этом году.
Рассказывая о масштабах, казахстанский посол привел данные относительно атмосферных и подземных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, в результате которых в Казахстане радиоактивным осадкам было подвержено более 1,5 млн человек, загрязнены обширные территории в Восточном и Центральном Казахстане.
Со своей стороны, заместитель Бургомистра города Ипр Ф.Боль отметил весомый вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, который содействует обеспечению глобальной и региональной безопасности.
«Бельгийский город Ипр, пострадавший в ходе Первой мировой войны от первого в истории человечества применения оружия массового уничтожения, имеет много общего с историей Семипалатинска. Поэтому установление казахстанского монумента в Ипре очень символично», - считает бельгийский вице-мэр.
Кроме того, города Семей и Ипр входят международную организацию «Мэры за мир».
По мнению депутата Палаты представителей Федерального Парламента Бельгии, члена Подкомитета по ядерной безопасности и Председателя межпарламентской группы «Бельгия-Казахстан» Тим Ванденпута, решение руководства Казахстана о закрытии Семипалатинского ядерного полигона стало знаковым событием и ознаменовало начало развертывания всемирного антиядерного движения.
Было отмечено также, что юбилей закрытия Семипалатинского полигона проходит под знаком знаменательной даты – 30-летия независимости Казахстана.
В ходе мероприятия были также организованы показ документального фильма «The Atom Project», а также представлена экспозиция картин, посвященные жертвам ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
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