В Бельгии зарубежные студенты провели демонстрацию против повышения взносов в местных университетах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Более 200 студентов из университетов Монса, Льежа, Намюра и Брюсселя вышли на демонстрацию в столице Бельгии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Федерации франкоязычных студентов (FEF), которая организовала акцию протеста, молодые люди выступают против повышения требований университетов к доходам поручителей иностранных студентов.

Собравшись на Северном вокзале участники манифестации направились к зданию Управления по делам иностранцев, а далее в офис министра высшего образования Валери Глатиньи, чтобы потребовать пересмотра новых сумм, требуемых для поручителей.

Согласно бельгийскому законодательству, каждый студент из-за пределов Европейского Союза должен иметь финансовую поддержку «гаранта» для получения доступа к высшему образованию.

В 2023-2024 учебном году данные требования для поручителей иностранных студентов увеличились. Размер платежа был установлен на уровне 2758 евро в месяц, что соответствует 120% дохода от социальной интеграции (ранее 100%), а также 789 евро для каждого гражданина третьей страны.

По оценкам Федерации студентов FEF, эти суммы часто недостижимы для студентов. Если поручителя найти не удается, некоторые студенты рискуют лишиться вида на жительство и вынуждены покинуть страну, а другие иногда попадают в аферы с фиктивными спонсорами.

«С приближением экзаменов этим студентам трудно сосредоточиться на учебе, беспокоясь об этом вопросе. Эта демонстрация иллюстрирует их разочарование», — пояснила президент FEF Эмила Ходжай.

FEF также осуждает ситуацию, в которой оказались некоторые иностранные студенты.

По данным федерации, им отказывают в доступе к помощи со стороны социальных служб из-за «абсурдных критериев», а бюрократическая волокита, с которой им приходится сталкиваться в Бельгии является «тяжелой, сложной и несправедливой».