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В Бельгии задержан мужчина, угрожавший премьер-министру страны

Автор:  
Арнур Рахимбеков
27 Ноября 2020, 08:45
В Бельгии задержан мужчина, угрожавший премьер-министру страны

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Мужчина из местности Варемме в бельгийской провинции Льеж был арестован после того, как угрожал убийством премьер-министру Бельгии Александру де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Я попаду на первые страницы газет. Сделаю это не один. Я жду тебя, Де Кроо» - написал некий мужчина премьер-министру Бельгии по электронной почте.

Бельгийские СМИ сообщают, что мужчина был сразу задержан антитеррористическим отделом федеральной полиции. Правоохранительными органами установлено, что он является предпринимателем, на бизнес которого негативно повлияли принятые в стране ограничительные меры по борьбе с коронавирусом.

В своем письме главе кабинета министров, мужчина жаловался на меры по борьбе с коронавирусом, которые разрушают его компанию. Кроме того, он утверждает, что многие люди не соблюдают эти меры. И закончил гневное письмо вышеприведенными угрозами.

После этого предприниматель был арестован силовиками в своем доме.

В настоящее время в Бельгии действуют жесткие ограничения для ограничения «второй волны» пандемии. Закрыты магазины, кроме продовольственных, большинство предприятиям предписано перейти на дистанционным режим.

Правительство Бельгии проведет заседание, на котором будет рассмотрена текущая ситуация с локдауном и возможно будут приняты некоторые послабления.


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