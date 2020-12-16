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В Бельгии в три раза повысят штраф за нарушение карантинных мер

Автор:  
Арнур Рахимбеков
16 Декабря 2020, 09:38
В Бельгии в три раза повысят штраф за нарушение карантинных мер

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Во вторник в Бельгии состоялось заседание коллегии прокуроров, которые вынесли ряд решений в сфере борьбы с коронавирусом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Так, штраф для лиц, посещающих закрытую вечеринку в период карантина, будет увеличен с 250 до 750 евро. В будущем организаторам таких мероприятий грозит штраф в размере 4000 евро.

Как утверждают бельгийские СМИ, таким образом прокуроры хотят добиться изменения ситуации, когда отдельные лица пренебрегают карантинными мерами. Речь идет об организаторах незаконных вечеринок, которые грубо нарушают карантин.

К примеру, в минувшие выходные полиция Бельгии приостановила в г.Лакене частную вечеринку с участием более 50 человек. Отмечается, что организаторы использовали для развлечения автобус и профессиональное музыкальное оборудование.

В то же время штрафы за нарушение правил небольших семейных собраний, таких как Рождество, останутся на уровне 250 евро.

- Конечно, такие собрания по-прежнему запрещены, но повышенные штрафы не будут направлены против них, говорит один из участников коллегии.

Кроме того, прокуратура Бельгии сможет давать ордеры на изъятие оборудования, используемых для организации вечеринок.

«Могут быть конфискованы такие вещи, как звуковые системы, барное оборудование, мобильные телефоны организаторов, их доходы от незаконной вечеринки и даже автомобили», - сообщили в прокуратуре.


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