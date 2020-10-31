Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Бельгии ужесточаются меры против коронавируса

Автор:  
Арнур Рахимбеков
31 Октября 2020, 09:38
В Бельгии ужесточаются меры против коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня власти Бельгии приняли решение ужесточить карантинные меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новые меры вступают в действие со 2 ноября и останутся в силе до 13 декабря текущего года.

Жителям Бельгии разрешено принимать дома только одного человека, который является близким контактом. Одинокие люди могут дополнительно к близкому контакту принимать еще одного человека, но соблюдать требования социального дистанцирования.

Все магазины за исключением продуктовых магазинов прекращают работу. Салоны красоты также приостанавливают свои услуги. Осенние каникулы в бельгийских школах продляются до 13 ноября.

Дистанционная работа является обязательной для всех работников. Рестораны и бары в отелях закрыты, есть можно только внутри своей комнаты. На похоронах может присутствовать не более 15 человек. Организация поминок/приемов после похорон запрещена.

В видеообращении к нации премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул важность единства в борьбе с коронавирусом. «Ситуация в нашей стране очень критическая», - сказал А.Кроо, имея в виду рост числа инфицированных, госпитализаций и смертей по всей стране.

По словам главы кабинета министров Бельгии, первым и единственным приоритетом сегодня является оказание помощи медикам и изменение ситуации. «Рост вируса должен прекратиться» - сказал бельгийский премьер.

По словам Де Кроо, вирус не знает границ или различий между людьми. При этом он особо призвал соблюдать карантинные меры молодежь. «Не потому, что жизнь 24-летнего человека нам дороже, чем жизнь 74-летнего, а потому, что многие молодые люди все еще думают, что этот вирус их не касается».

«Золотые правила» остаются самым важным оружием, которое у нас есть, - сказал Де Кроо, добавив, что правила будут соблюдаться. Кроме того, «слишком быстрое расслабление только усугубляет проблемы», - считает бельгийский премьер.

Бельгия занимает 23 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире. На 29 октября зафиксировано 368 337 случаев заражения коронавирусом, скончалось 11 170 человек, летальность составляет 3.03%. Полностью вылечили от вируса 23 969 человек.


Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном