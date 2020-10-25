В Бельгии продлили время комендантского часа из-за участившихся случаев коронавируса

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Бельгии продлили время комендантского часа, закрываются культурные центры, кинотеатры, спортклубы. Сегодня глава Брюссельского столичного региона Бельгии Руди Вервут объявил о введении новых мер, ужесточающих борьбу с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 26 октября текущего года в столице Бельгии продлен комендантский час с 22 вечера до 06 утра (ранее запрет на передвижение вводился с 00 до 05 часов ночи).

Всем магазинам разрешено работать до 20 часов вечера. Посетить супермаркеты, торговые центры разрешено только одному члену семьи.

Ношение маски снова стало обязательным на всей территории Брюсселя. Все культурные объекты, кинотеатры, выставочные площадки также будут закрыты с понедельника. Отменены все спортивные соревнования. Разрешены спортивные секции для детей до 12 лет.

В настоящее время Бельгия находится на втором месте в Европейском союзе по динамике заболеваемости коронавирусом. В стране зафиксировано 287700 случаев заражения, из них скончалось 10658 человек, в отделениях терапии проходят лечение 632 пациента.

Напомним, власти ряда европейских стран ужесточают карантинные меры в связи с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.