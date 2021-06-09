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В Бельгии постепенно снимают ограничения карантина

Автор:  
Арнур Рахимбеков
9 Июня 2021, 14:57
В Бельгии постепенно снимают ограничения карантина

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Число новых поступлений больных коронавирусом в отделения интенсивной терапии в госпиталях Бельгии значительно снизилось, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Бельгии Sciensano.

Данный показатель упал ниже 500 больных в сутки, что дало основание Консультативному комитету при правительстве Бельгии разрешить очередные послабления карантина в стране с 09 июня.

В период с 1 по 8 июня с диагнозом коронавирусная инфекция в среднем поступало 67,1 пациентов в сутки, что на 21% меньше по сравнению с предыдущим контрольным периодом.

Во вторник в больницах Бельгии находилось в общей сложности 888 человек (на 80 меньше, чем в 07 июня), из которых 194 находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

Одновременно в Бельгии увеличили среднесуточное тестирование COVID-19 на 2% (в среднем проведено 44 576 тестов), из которых с положительным показателем выявлено больных на 3,5% ниже.

С начала пандемии в Бельгии было диагностировано 1 072 175 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 8 июня, более 56% взрослого населения Бельгии получили первую инъекцию вакцины против коронавируса. Эта цифра составляет более 5,1 млн человек. Из них 2 587 467 человек (28,1% взрослого населения Бельгии) получили вторую дозу и в настоящее время считаются полностью защищенными.

В этой связи власти Бельгии с сегодняшнего дня разрешили кафе и ресторанам принимать посетителям не только на летних площадках, но и внутри помещений. Кроме того, отменено обязательное ношение масок на улицах, помимо особо оживленных районов центра столицы.

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