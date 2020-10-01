Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

В Бельгии после длительного кризиса сформировано новое правительство

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Октября 2020, 16:12
В Бельгии после длительного кризиса сформировано новое правительство

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ. Сегодня в Бельгии приняло присягу перед королем новое правительство под руководством фламандского либерала Александра Де Кроо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В правящую коалицию вошли семь политических партий. Новый премьер-министр страны принял присягу утром 1 октября перед монархом, а в 14 часов местного времени уже выступит с речью перед депутатами Европарламента.

Таким образом, завершился длительный в истории Бельгии правительственный кризис, когда в Королевстве не функционировало полноценно легитимное правительство в течение более 500 дней.

В коалицию вошли фламандские и франкоязычные социалисты, либералы, члены партии «зеленых» и христианской демократической партии. Александром Де Кроо объявлены имена новых вице-премьеров и министров нового кабинета.

О новом премьер-министре Бельгии Александр Де Кроо известно, что ему 44 года, является фламандским либеральным политиком, экономистом и бизнесменом.

Занимал должность заместителя премьер-министра Бельгии, министра финансов и сотрудничества в целях развития. С 2009 по 2012 год был лидером партии «Открытые фламандские либералы и демократы» (Open VLD).

Александр Де Кроо - сын бывшего бельгийского министра и президента Палаты представителей Германа Де Кроо . В 1998 году получил высшее образование в области бизнес-инженерии в Брюссельском университете «Vrije». В 2002 году он учился в Северо-Западном университете в Чикаго, где получил степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Келлогга.



Бельгия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Камыш горит на болотах в СКО
Камыш горит на болотах в СКО
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном