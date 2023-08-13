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    04:10, 13 Август 2023 | GMT +6

    В Бельгии из-за забастовки пилотов будут отменено около 80 рейсов

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    Фото: wikipedia.org
    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Очередная забастовка пилотов бельгийского филиала авиакомпании Ryanair планируется 14-15 августа, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    На сайте авиакомпании, считающейся «лоукостером» в Евросоюзе, размещено объявление о забастовке пилотов, базируемых в аэропорте Шарлеруа (Бельгия). По данным Ryanair, вынужденно планируется отменить 40 из 170 авиарейсов ежедневно за двое суток акции протеста.

    Пилоты требуют восстановления их зарплат до пандемического уровня. В 2020 году пилотам сократили зарплату на 20%, чтобы помочь авиакомпании Ryanair пережить кризис.

    Это третья по счету забастовка бельгийских пилотов Ryanair, которые уже дважды не выходили на работу этим летом - 15-16 и 29-30 июля текущего года.


    Теги:
    Бельгия Авиация Мировые новости Происшествия, ЧС
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