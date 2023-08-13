В Бельгии из-за забастовки пилотов будут отменено около 80 рейсов

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Очередная забастовка пилотов бельгийского филиала авиакомпании Ryanair планируется 14-15 августа, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте авиакомпании, считающейся «лоукостером» в Евросоюзе, размещено объявление о забастовке пилотов, базируемых в аэропорте Шарлеруа (Бельгия). По данным Ryanair, вынужденно планируется отменить 40 из 170 авиарейсов ежедневно за двое суток акции протеста.

Пилоты требуют восстановления их зарплат до пандемического уровня. В 2020 году пилотам сократили зарплату на 20%, чтобы помочь авиакомпании Ryanair пережить кризис.

Это третья по счету забастовка бельгийских пилотов Ryanair, которые уже дважды не выходили на работу этим летом - 15-16 и 29-30 июля текущего года.