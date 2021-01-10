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В Бельгии голосование проходит в строгом соответствии с санитарными нормами

Автор:  
Арнур Рахимбеков
10 Января 2021, 17:57
В Бельгии голосование проходит в строгом соответствии с санитарными нормами

БРЮССЕЛЬ - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ. - Сегодня в посольстве Казахстана в Бельгии организован и работает избирательный участок номер 241, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В комментарии Казинформу председатель участковой избирательной комиссии 241 Ерболат Сембаев сообщил, что голосование организовано таким образом, чтобы исключить возможность заражения коронавирусом.

«Нами предприняты повышенные меры санитарной безопасности: кабины организованы таким образом, чтобы они проветривались, установлены санитайзеры, ведётся термометрия, соблюдается социальное дистанцирование голосующих.

В связи с пандемией ожидаем меньшее количество голосующих в связи с определенными условиями, установленными правительством Бельгии.

Большинство казахстанских студентов обучается на дистанционной форме и поэтому не смогут участвовать в выборах, поскольку находится в Казахстане. Те ребята, которые здесь, смогут приехать и отдать свой голос», - сказал Е. Сембаев.


Выборы   Бельгия   Общество   Выборы-2021  
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