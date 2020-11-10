В Бельгии будут производить вакцину против COVID-19
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Бельгийский филиал американской фармацевтической группы Pfizer в муниципалитете Пуурс города Антверпен станет одним из двух мест, выбранных для производства вакцины против COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В понедельник Pfizer и BioNtech объявили, что разработанная ими вакцина против COVID-19 эффективна на 90% после первого промежуточного анализа третьей фазы исследований - последнего этапа перед подачей заявки на одобрение. Разработчики планируют поставить 1,3 млрд доз вакцины в 2021 году.
Вакцина, которая пока ожидает разрешения на применение со стороны органов здравоохранения, уже производится на бельгийском предприятии Puurs и в штате Мичиган, США.
«Мы уже произвели сотни тысяч доз на обоих предприятиях», - подтвердил Коен Кольпаерт, сотрудник представительства Pfizer в Бельгии.
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