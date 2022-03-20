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В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей: есть погибшие

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Марта 2022, 17:37
В Бельгии автомобиль врезался в толпу людей: есть погибшие

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В результате трагического инцидента в г. Стрепи-Бракеньи (Валлония) утром 20 марта погибли 4 человека и свыше 30 людей были ранены, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно первым сообщениям, водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. По словам очевидцев, автомобиль врезался в самую гущу толпы участников карнавала.

В карнавальном мероприятии участвовали около 150 человек.

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден выразила глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям погибших и пострадавших.

«То, что планировалось, как прекрасное гулянье, превратилось в драму», - написала она в своем Twitter.


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