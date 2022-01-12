В Байконуре введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – По решению совместного заседания Координационного Совета правоохранительных органов, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба города Байконур введены дополнительные меры по обеспечению безопасности жителей города Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничен проезд транспорта и проход людей через контрольно-проверочные пункты города в определенные часы, за исключением спецавтотранспорта жизнеобеспечения и экстренных служб города. Введен полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, ограничен режим работы организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания с 09 часов до 22 часов, действует комендантский час для горожан с 23 часов 06 часов следующего дня. Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях, которые будут совместно с полицией патрулировать город.

Глава администрации города Константин Бусыгин на внеочередном заседании Общественного совета самоуправления сообщил, что в связи с произошедшими на территории Казахстана террористическими проявлениями и введенным в стране с 5 января 2022 года чрезвычайным положением, в городе Байконуре, находящемся на территории Кызылординской области, с 12 часов 7 января 2022 года до полуночи 19 января 2022 года установлен повышенный («синий») уровень террористической опасности.

Глава администрации заверил, что ситуация в городе под контролем и принимаемые меры направлены на обеспечение безопасности жителей. Предприятия жизнеобеспечения и экстренные службы города Байконура работают в штатном режиме с усиленными мерами безопасности.

Руководители города заверили, что перебоев в Байконуре с отоплением, электроснабжением, обеспечением газом, топливом, продуктами питания, медикаментами не будет. Глава администрации призвал городской актив разъяснять байконурцам необходимость опираться только на достоверные данные - официальные сайты администрации города, казахстанских и российских органов власти, правоохранительных органов и не доверять ложной информации, вбрасываемой в социальные сети.

Созданный 6 января 2022 года оперативный штаб в составе руководителей города и космодрома, представителей Роскосмоса, руководителей российских и казахстанских правоохранительных структур ведет контроль ситуации в городе и прилегающих населённых пунктах по обеспечению безопасности жителей Байконура.

Оперативный штаб в эти дни ведет уточнение списков жителей города и сотрудников предприятий, выехавших за пределы Байконура, организуется их возвращение из Шымкента, Алматы, Актюбинска.

Ранее сообщалось, что охрана стратегических объектов космодрома «Байконур» усилена за счет прибывшего отряда российских миротворцев ОДКБ.