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    22:38, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    В Байконуре вакцину «Спутник V» получили более двух тысяч человек

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконур полным ходом идёт вакцинация против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель пресс-службы администрации города Байконур Олег Урусов, первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена в Байконур в конце декабря 2020 года.

    «На сегодняшний день сотрудники Центральной медико-санитарной части (ЦМСЧ) №1 провели вакцинацию более 2000 человек однократно, двукратно - 400 человек. Это, в первую очередь, медицинские работники, сотрудники полиции, учителя. Продолжается вакцинация сотрудников Госкорпорации «Роскосмос» и космического центра «Южный». Глава администрации Константин Бусыгин в числе первых получил прививку от коронавируса», - рассказал О. Урусов.

    Кампания по вакцинации проходит в два этапа. Сначала делают первую прививку и на 21 день – вторую. Перед вакцинацией граждане проходят стандартный медосмотр у врача: измеряется артериальное давление, температура. У пациента не должно быть признаков инфекционных болезней или обострения хронических недугов. Далее заполняется согласие на вакцинацию. Если нет противопоказаний, каждый желающий получает прививку вакциной «Спутник V». Вакцинируются все желающие бесплатно и добровольно.

    На вопрос, смогут ли получить вакцину казахстанцы, проживающие в городе Байконур, руководитель пресс-службы городской администрации ответил, что «скорее всего только те, кто стоит на учете в российском Федеральном медико-биологическом агентстве. В том числе граждане РК, работающие в муниципальных предприятиях города и предприятиях «Роскосмоса», дислоцирующихся на космодроме Байконур.

    Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.


    Теги:
    Здравоохранение Байконур Вакцинация Регионы Казахстана Кызылординская область Минздрав РК
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