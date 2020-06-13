В Байконуре в связи с осложнением обстановки карантин продлен до 21 июня

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Глава администрации города Байконура своим постановлением продлил карантин до 24 часов 20 июня 2020 года. Это решение было принято в связи с осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, в Байконуре за последние дни время наблюдается значительный рост заражения коронавирусной инфекцией.

С 12 июня часть ограничительных мер, которые были ослаблены, вновь были продлены. На сегодняшний число заболевших COVID-19 составляет уже 28 человек, выписаны с выздоровлением 9 байконурцев.

В связи с этим, глава администрации Константин Бусыгин обратился к жителям города. «Все наши ограничительные меры идут параллельно с теми ограничениями, которые вводились казахстанской стороной на территории Кызылординской области. Мы работаем в четком взаимодействии с казахстанскими коллегами – медицинскими организациями, правоохранительными органами, в том числе генпрокуратурой РК», - отметил глава города Байконура.

Особое внимание горожан мэр города обратил на то, что большинство работников городских служб ГУПЖХ, ГУП «ПЭО «Байконурэнерго», ГУП «ПО «Горводоканал», казахстанских органов власти и организаций, филиала ЦЭНКИ – Космический центр «Южный» проживают в поселках Акай и Торетам. Запретить проход и проезд в наш город этих лиц мы не можем, так как запретом мы остановим деятельность ресурсоснабжающих организаций. Тысячи людей ежедневно приезжают в город на работу, остановить их мы не можем, так как оставим город без тепла, света, воды, а также санитарной обработки. «Я хочу, чтобы вы это понимали, и в особенности те, кто в средствах массовой информации и социальных сетях поднимает вопрос закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) и ограничения передвижений с поселками Акай и Торетам», - подчеркнул К. Бусыгин.

В силе остаются ограничения по въезду на территорию города Байконура и выдаче разовых пропусков для граждан, приезжающих по приглашению жителей города, и командированных лиц.

«В оперативный штаб входят представители российских и казахстанских государственных и правоохранительных органов, поэтому все решения принимаются совместно. Мы не принимаем популистские решения, мы принимаем только те решения, которые дадут действенный результат в борьбе с вирусом.

Прошу всех с пониманием отнестись к моим словам, не поддаваться на провокации, не паниковать. Мы с вами должны действовать спокойно, с чувством личной персональной ответственности за своих родных, близких, друзей. Прошу вас опираться только на достоверные данные - официальные сайты администрации города, российских и казахстанских медицинских организаций и правоохранительных органов», - отметил в своем обращении глава администрации города Байконура.