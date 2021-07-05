В Байконуре усилили карантинные ограничения

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Постановлением главы администрации города Байконура режим карантина на территории Байконура продлен до 26 июля 2021 года, а с 5 июля введены дополнительные ограничительные меры для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вводится запрет на проведение массовых семейных, памятных мероприятий и корпоративов в помещениях, банкетных и обеденных залах организаций, оказывающих услуги общественного питания. Полный перечень ограничений опубликован на сайте горадминистрции.

Согласно статистике Регионального управления комплекса «Байконур»

ФМБА России, в последнее время произошел значительный рост заболеваний. Если 12 июня 2021 года общее число байконурцев, заболевших коронавирусной инфекцией составляло с 1372 человек, то 2 июля эта цифра увеличилась до 1465, то есть прирост составил 93 новых зарегистрированных случаев. На лечении в инфекционном стационаре находятся 28 человек, за эти минувшие 20 дней произошло три летальных исхода с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Еще ранее, 24 июня 2021 года на заседании городского оперативного штаба было отмечено, что во многих организациях, в учреждениях и на предприятиях, объектах торговли и общепита меры по борьбе с коронавирусной инфекцией ослаблены или не применяются.

В результате была приостановлена выдача гостевых и разовых пропусков, оформляемых по приглашению жителей города Байконура, за исключением отдельных случаев (поступление в учебные заведения, организация похорон, уход за родственниками по болезни, случаи, не терпящие отлагательств). Причем, выдача пропусков в отдельных случаях производится с условием предоставления документов о вакцинации против коронавирусной инфекции или справки о наличии в крови антител иммуноглобулина класса G.

Также ограничивается въезд на территорию города Байконура командированных лиц, не имеющих соответствующих документов о вакцинации против коронавирусной инфекции или справки о наличии в крови антител иммуноглобулина класса G, за исключением случаев получения медицинской помощи и случаев крайней необходимости.

Оперативный штаб города продолжает требования соблюдения санитарных норм, вакцинации и рекомендует жителям города Байконура отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.