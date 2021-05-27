В Байконуре стартовал турнир по каратэ WKF памяти Жасталапа Санауова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Байконуре стартовал традиционный турнир по каратэ WKF, до недавнего времени называвшийся Кубок Байконура. Теперь он получил новое звучание - Кубок Жасталапа Санауова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Мы приняли решение о присвоении турниру имени Жасталапа Санауова, так как он сыграл огромную роль в становлении Федерации Байконура, был другом для каждого его члена. Практически ни один турнир не проходил без его участия. Кубок Жасталапа Санауова - это дань уважения великому мастеру», - озвучил президент Федерации каратэ Байконура Хасен Сижажев.

Соревнования собрали более 400 участников со всех концов страны. Память Санауова почтили генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков, вице-президент Всемирной Федерации шито-рю каратэ-до Юкихиро Нозава и другие.

Также на турнире было объявлено об учреждении Фонда развития каратэ имени Жасталапа Санауова, основателем которого стала супруга Жасталапа - Гульайм Хайрулла.

Добавим, что именитый тренер ушел из жизни в начале этого года. Он воспитал многих спортсменов и внес огромный вклад в развитие этого вида спорта в Казахстана.