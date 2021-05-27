В Байконуре стартовал турнир по каратэ WKF памяти Жасталапа Санауова
«Мы приняли решение о присвоении турниру имени Жасталапа Санауова, так как он сыграл огромную роль в становлении Федерации Байконура, был другом для каждого его члена. Практически ни один турнир не проходил без его участия. Кубок Жасталапа Санауова - это дань уважения великому мастеру», - озвучил президент Федерации каратэ Байконура Хасен Сижажев.
Соревнования собрали более 400 участников со всех концов страны. Память Санауова почтили генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Андрей Крюков, вице-президент Всемирной Федерации шито-рю каратэ-до Юкихиро Нозава и другие.
Также на турнире было объявлено об учреждении Фонда развития каратэ имени Жасталапа Санауова, основателем которого стала супруга Жасталапа - Гульайм Хайрулла.
Добавим, что именитый тренер ушел из жизни в начале этого года. Он воспитал многих спортсменов и внес огромный вклад в развитие этого вида спорта в Казахстана.