В Байконуре состоялись Игры народного спорта

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В городе Байконур состоялись VI Кызылординские областные Игры народного спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил главный судья игр, начальник отдела массового спорта управления физической культуры и спорта Кызылординской области Галым Сихымов, в состязаниях приняли участие около 1300 человек из 7 районных и 2 городских команд (Байконур и Кызылорда).

«В городе Байконур хорошая спортивная инфраструктура, которая позволяет проводить соревнования такого уровня, победа на областных Играх даст возможность сильнейшим спортсменам принять участие в республиканских играх, которые будут проходить в сентябре в городе Актау», - отметил Г. Сихымов.



В программу VI областных Игр народного спорта вошли соревнования по президентскому многоборью, мини-футболу, волейболу и пляжному волейболу, армрестлингу, гиревому спорту, настольному теннису, стритболу, стрит-воркауту, казахским национальным видам спорта - казак куреси, асык ату, тогызкумалак.



По итогам соревнований в общекомандном зачете лучшей стала команда из Кызылорды, 2-е место завоевала команда Жанакорганского района и 3-е место у спортсменов Байконура. Победители и призеры были награждены грамотами и кубками управления физической культуры и спорта Кызылординской области. Лучшие спортсмены войдут в сборную области и осенью отправятся на республиканские соревнования.

Как подчеркнул начальник управления культуры, молодежной политики, туризма и спорта города Байконур Евгений Гертер, байконурцы выступили достойно, завоевав 1-е место в стритболе (женщины), мини-футболе (мужчины), пляжном волейболе (мужчины и женщины), воркауте, 2-е места - в стритболе (мужчины) и настольном теннисе (женщины), 3-е место - в настольном теннисе (мужчины).



Кызылординцы поблагодарили администрацию Байконура за отличную организацию VI областных Игр народного спорта, проходивших в течение четырех дней. Следующие областные игры состоятся в 2022 году.