В Байконуре продлили карантин

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 28 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации оперативного штаба города, на сегодня в городе Байконуре (с начала пандемии) зарегистрировано 1372 случая заболевания коронавирусом.

Прирост за две недели составил всего 8 человек. Число граждан, находящихся на лечении в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 – 7 человек, новых летальных случаев нет.

Администрация города призывает граждан и в дальнейшем строго соблюдать масочный режим при нахождении на улицах города в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.

Массовая вакцинация в городе Байконуре продолжается.