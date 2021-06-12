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    10:23, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    В Байконуре продлили карантин

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Режим ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 28 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации оперативного штаба города, на сегодня в городе Байконуре (с начала пандемии) зарегистрировано 1372 случая заболевания коронавирусом.

    Прирост за две недели составил всего 8 человек. Число граждан, находящихся на лечении в инфекционном стационаре для лечения COVID-19 – 7 человек, новых летальных случаев нет.

    Администрация города призывает граждан и в дальнейшем строго соблюдать масочный режим при нахождении на улицах города в общественных местах и местах массового пребывания людей, на транспорте, при посещении объектов торговли, организаций и учреждений.

    Массовая вакцинация в городе Байконуре продолжается.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Байконур Кызылординская область
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