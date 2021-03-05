В Байконуре полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении оружия и боеприпасов

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Система видеонаблюдения, установленная по периметру города Байконура, помогла предотвратить тяжкое преступление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Управления МВД России на комплексе «Байконур», была пресечена попытка проникновения в город группы граждан, имеющих при себе огнестрельное оружие.

Как сообщается на официальном сайте администрации горола, 26 февраля 2021 года в дежурную часть УМВД России на комплексе «Байконур» поступило сообщение от техника отдела видеонаблюдения городского унитарного предприятия (ГУП) «БайконурСвязьИнформ» о том, что видеокамерами, расположенными в 7 микрорайоне со стороны аульного округа Акай, было зафиксировано появление группы граждан, у которых при себе имелись предметы, конструктивно схожие с оружием.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан автомобиль, в салоне которого находились трое злоумышленников, один из которых попытался скрыться, однако, был задержан полицейскими. При личном досмотре задержанных, у граждан были обнаружены и изъяты 4 патрона и обрез одноствольного гладкоствольного ружья. Рядом с автомобилем на земле обнаружен и изъят обрез двуствольного гладкоствольного ружья, травматический пистолет неизвестной марки со спиленными номерами, в рукояти которого находилось 5 патронов.

По результатам исследования было установлено, что изъятые патроны относятся к категории боеприпасов и пригодны для стрельбы, а обрез является огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом.

Отделом дознания УМВД России на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, говорится в сообщении.



