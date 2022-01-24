В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности
БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Объявленный ранее до 3 февраля 2022 года «синий» уровень террористической опасности в Байконуре отменен с сегодняшнего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Решением председателя Антитеррористической комиссии города Байконура, главы администрации города Байконура Константина Бусыгина, ранее установленный на территории Байконура, повышенный («синий») уровень террористической опасности отменен с 24 час. 00 мин. 24 января 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.
«В связи с принятыми правоохранительными органами мерами, угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена», - уточняется в сообщении.
Но карантин в связи большим ростом заболеваний коронавирусом на территории Байконура сохраняется до 30 января 2022 года.
- Все строительные краны проверят после гибели рабочего в Алматы
- В МВД РК призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы
- Продолжается проверка съемного жилья для установления участников терактов – МВД РК
- Работа блокпостов будет продолжена в отдельных регионах РК
- «Их ничто не пугало»: как полицейские обороняли здание ДП
- Беспорядки в Казахстане: 819 уголовных дел расследует Генпрокуратура
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана