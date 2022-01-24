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В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности

24 Января 2022 14:33
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В Байконуре отменен повышенный уровень террористической опасности

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Объявленный ранее до 3 февраля 2022 года «синий» уровень террористической опасности в Байконуре отменен с сегодняшнего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Решением председателя Антитеррористической комиссии города Байконура, главы администрации города Байконура Константина Бусыгина, ранее установленный на территории Байконура, повышенный («синий») уровень террористической опасности отменен с 24 час. 00 мин. 24 января 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«В связи с принятыми правоохранительными органами мерами, угроза террористической опасности на территории города Байконур устранена», - уточняется в сообщении.

Но карантин в связи большим ростом заболеваний коронавирусом на территории Байконура сохраняется до 30 января 2022 года.

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#Кызылординская область   #Байконур   #Безопасность  
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Автор:

Сара Кабикызы

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