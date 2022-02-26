+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Байконуре не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом

26 Февраля 2022 03:35
Поделиться:
В Байконуре не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На территории города Байконура 25 февраля 2022 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об эпидситуации рассказали актюбинские врачи
Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии по 25 февраля 2022 года было всего зафиксировано 3780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В течение минувшей недели рост заболеваний резко пошел на спад. Согласно статистике, если в начале недели было всего 6 больных, то к концу недели ни одного. Соответственно, уменьшилось число больных, находящихся в инфекционном стационаре. На сегодня там всего 3 человека, летальных случаев нет.

Количество умерших с начала эпидемии с подтверждённым диагнозом COVID-19 составило 150 человек.

Ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города, ранее определенные до 28 февраля, продлены до 14 марта 2022 года.

В новом постановлении городской администрации введены некоторые послабления карантина.


Подписывайтесь на наш канал:

#Байконур   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Об эпидситуации рассказали актюбинские врачи
Более 85 тысяч подростков получили Pfizer в Алматинской области
Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Алматы
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Популярное
1 Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
2 Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
3 Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
4 За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
5 Назначен новый глава МВД РК
6 В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Читайте также
Свыше 100 высокотехнологичных операций при инсульте проведено в Нур-Султане
Более 330 тысяч горожан прошли скрининг за год в столице
Заявление от Дариги Назарбаевой о сложении полномочий не поступало - ЦИК
Сбербанк Казахстан обратился с заявлением к своим клиентам
Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции
За взятки задержаны несколько руководителей госорганов в Алматинской области
Назначен новый глава МВД РК
В ЦИК поступило заявление Дариги Назарбаевой о сложении полномочий депутата
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив