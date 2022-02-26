В Байконуре не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На территории города Байконура 25 февраля 2022 года не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, с начала пандемии по 25 февраля 2022 года было всего зафиксировано 3780 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В течение минувшей недели рост заболеваний резко пошел на спад. Согласно статистике, если в начале недели было всего 6 больных, то к концу недели ни одного. Соответственно, уменьшилось число больных, находящихся в инфекционном стационаре. На сегодня там всего 3 человека, летальных случаев нет.

Количество умерших с начала эпидемии с подтверждённым диагнозом COVID-19 составило 150 человек.

Ограничительные мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города, ранее определенные до 28 февраля, продлены до 14 марта 2022 года.

В новом постановлении городской администрации введены некоторые послабления карантина.