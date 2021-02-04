В Байконуре начали подготовку к празднованию 60-летия полета первого человека в космос

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 12 апреля 2021 года исполнится 60 лет со дня полета в космос первого человека Земли – Юрия Алексеевича Гагарина. Этой знаменательной дате будет посвящено множество мероприятий в Казахстане, России, во всем мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Байконуре приступили к работам по подготовке городских объектов к проведению юбилейного Дня космонавтики, сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего запланировано более 150 мероприятий. Среди основных – работы по благоустройству городских скверов и парков, ремонт автобусных павильонов, ремонт столбов освещения и системы полива, установка новых малых архитектурных форм.

Большое внимание уделено наружному оформлению города. Запланирована установка новых билбордов. Ко Дню космонавтики будет обновлено панно «Невесомость». Работы запланированы и на космодроме.

Как стало известно, учитывая высокую историческую, культурную и социальную значимость данного исторического события, МЦРИАП РК, Акимат Кызылординской области, Госкорпорация «Роскосмос» и администрация города Байконур готовят комплексный план по проведению праздничных мероприятий с учетом текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.