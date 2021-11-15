В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 28 ноября 2021 года, передает корреспондент ИА «Казинформ».

Соответствующее постановление подписал глава администрации города на основании предложений главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».

По-прежнему запрещено проведение массовых семейных, памятных мероприятий, корпоративных мероприятий в зданиях, оказывающих услуги общественного питания, ограничения по наполняемости залов при проведении корпоративных мероприятий до 100 человек от одного предприятия.

Проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий с очным присутствием граждан в зданиях ограничено заполняемостью зрителями не более 70 %.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.

По сравнению с предыдущими данными , за прошедшие три недели рост заболеваний коронавирусной инфекцией составил 120 человек, зафиксировано 6 летальных исходов.

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 12 ноября 2021 года в городе Байконур с начала пандемии зарегистрировано 2906 случаев заболеваний, на лечении в инфекционном стационаре находится 13 человек, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 129 человек.

В городе Байконуре продолжается массовая вакцинация. Более 5 тысяч сотрудников космического центра (КЦ) «Южный», дислоцирующегося на Байконуре, вакцинировались против COVID-19, что составляет более 95% общего числа. Одними из первых привились совместные расчеты по подготовке и пуску ракеты-носителя «Союз-2» и ракеты-носителя «Протон-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

C начала осени на космодроме Байконур стартовала ревакцинация. В КЦ «Южный» количество работников, повторно получивших прививку от COVID-19, составило более 580 человек. Всего с января 2021 в медицинские подразделения ФМБА России города Байконур поступило порядка 21000 доз вакцины «Спутник V» и 3000 доз вакцины «Спутник Лайт».