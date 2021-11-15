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В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года

15 Ноября 2021 11:24
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В Байконуре карантин по коронавирусу продлен до конца ноября 2021 года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура продлен до 28 ноября 2021 года, передает корреспондент ИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление подписал глава администрации города на основании предложений главного государственного санитарного врача комплекса «Байконур».

По-прежнему запрещено проведение массовых семейных, памятных мероприятий, корпоративных мероприятий в зданиях, оказывающих услуги общественного питания, ограничения по наполняемости залов при проведении корпоративных мероприятий до 100 человек от одного предприятия.

Проведение торжественных, зрелищных, досуговых, культурных и спортивных мероприятий с очным присутствием граждан в зданиях ограничено заполняемостью зрителями не более 70 %.

Оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению и ограничению распространения коронавирусной инфекции на территории города Байконура рекомендует жителям города отказаться от посещения общественных мест для досуга без острой необходимости.

По сравнению с предыдущими данными , за прошедшие три недели рост заболеваний коронавирусной инфекцией составил 120 человек, зафиксировано 6 летальных исходов.

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России, на 12 ноября 2021 года в городе Байконур с начала пандемии зарегистрировано 2906 случаев заболеваний, на лечении в инфекционном стационаре находится 13 человек, количество умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – 129 человек.

В городе Байконуре продолжается массовая вакцинация. Более 5 тысяч сотрудников космического центра (КЦ) «Южный», дислоцирующегося на Байконуре, вакцинировались против COVID-19, что составляет более 95% общего числа. Одними из первых привились совместные расчеты по подготовке и пуску ракеты-носителя «Союз-2» и ракеты-носителя «Протон-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

C начала осени на космодроме Байконур стартовала ревакцинация. В КЦ «Южный» количество работников, повторно получивших прививку от COVID-19, составило более 580 человек. Всего с января 2021 в медицинские подразделения ФМБА России города Байконур поступило порядка 21000 доз вакцины «Спутник V» и 3000 доз вакцины «Спутник Лайт».
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#Байконур   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Сара Кабикызы

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