В Байконуре к учебному году готовятся 12 школ: семь российских и пять казахстанских

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре, который имеет особый статус в условиях аренды космического комплекса «Байконур», существует две образовательные системы – Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В канун нового учебного года аппарат специального Представителя Президента РК на комплексе «Байконур» поделился обновленными данными.

На сегодняшний день общее количество байконурских учащихся составляет 8 935 человек. Из них в пяти школах РК обучается 5 413 учащихся, в семи школах РФ - 3 522 ученика. При этом, в школах по российской программе образования учится 1 392 ребенка, граждан Казахстана.

В казахстанских школах работает 577 учителей, в российских - 297 учителей, из них 132 преподавателя - это граждане Республики Казахстан.

Казахстанские школьники в Байконуре успешно завершили 2022-2023 учебный год. Из 206 выпускников 190 приняли участие в Едином национальном тестировании. Средний балл по ЕНТ байконурских выпускников школ составил 91,6 балла. А по Кармакшинскому району, к которому относятся образовательные учреждения города Байконура, учащиеся школы-лицея №277 Нуртуган Ануарбеков и Алмас Жаканов набрали 133 балла, показав самый высокий результат в регионе.

В новом, 2023-2024 учебном году, в первый класс казахстанских школ Байконура ожидается зачисление 514 детей. В рамках акции «Дорога в школу» акиматом Кызылординской области полностью будут обеспечены школьной формой и всем необходимыми для школы принадлежностями 125 детей. Кроме того, представителями местных общественных организаций и предпринимателей планируется обеспечить учебными принадлежностями около 100 детей.

Мониторинг цен показал, что в среднем для приобретения школьной формы и необходимых школьных принадлежностей на одного ребенка жителю Байконура необходимо около 50 тысяч тенге.