В Баянауле новых очагов возгорания не обнаружено

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Баянаульском районе, где в воскресенье произошли лесостепные пожары, ситуация остаётся стабильной, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытых горений как на территории Баянаульского национального природного парка, так и вблизи сельской местности не обнаружено. Экипаж вертолёта МИ-171, отправленного на подмогу в день пожаров из Усть-Каменогорска, вылетел обратно», - сообщили в акимате Павлодарской области.

В ведомстве отметили, что в места постоянной дислокации направили также наземную технику, которая прибыла из Павлодара, Экибастуза, Аксу и близлежащих районов.

«На месте остаются представители нацпарка и пожарные Баянаульского района», - отметили в ДЧС.

То, что угроза дальнейшего распространения пожара снята, подтвердили и в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам главы инспекции Наримана Жунусова, очаг возгорания полностью локализован.

«Конечно, о полной ликвидации возгорания говорить рано, но кромка пожара отбита и его дальнейшее распространение предотвращено, — сказал Н. Жунусов . – Полная ликвидация будет объявлена, когда не будет ни огня, ни задымлений. Сейчас же идут работы по дотушиванию локализованного очага.

Напомним, пожары в Баянаульском районе начались 22 сентября. Быстрому распространению огня способствовали повышенная температура воздуха и сильный ветер. В борьбе с огнём были задействованы более 500 человек и 120 единиц техники. На подмогу из Усть-Каменогорска прибыл вертолёт МИ-171 АО «Казавиаспас», оснащённый трёхтонной цистерной.