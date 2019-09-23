+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО

23 Сентября 2019 00:40
Поделиться:
В Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Пожар произошёл на барахолке в Алматы
20 человек эвакуировали из-за пожара в Петропавловске В КЧС прокомментировали распространяющееся видео пожара в Жанаозене Труп на месте пожара в Алматы: погибшая была сотрудником мебельного цеха

«В распоряжение огнеборцев уже поступил вертолёт МИ-8, который начнёт работы по тушению утром. Кроме того, в Баянауле ждут ещё один вертолёт МИ-26», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
Со ссылкой на акимат Баянаульского района там также добавили, что сейчас на территории нацпарка задействовано одиннадцать единиц спецтехники: шесть пожарных машин, три машины-ассенизатора и два трактора МТЗ с плугами и прицепными ёмкостями. В работе по борьбе с огнём задействовано около 90 человек.​

«Вечером 22 сентября из Усть-Каменогорска прилетел вертолёт МИ-8 республиканского предприятия «Казавиалесоохрана», - отметили в районном акимате. - Он начнёт полёты с семи часов утра. Также завтра утром в районе ожидают вертолёт МИ-26».

Днём аким Павлодарской области Булат Бакауов создал штаб по тушению пожара, о ситуации доложили вице-премьеру Роману Скляру, подчеркнули в администрации региона.

«По состоянию на 23:00 глава региона выехал на место происшествия. Сообщается, что из Павлодара направлена дополнительная противопожарная техника в количестве 4 единиц»,- заявили в облакимате.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив