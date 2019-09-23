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21.09.2019 17:41
В Баянаульском нацпарке тушат пожар с привлечением сил из ВКО
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 90 человек задействовано в тушении пожара на территории Баянаульского национального парка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«В распоряжение огнеборцев уже поступил вертолёт МИ-8, который начнёт работы по тушению утром. Кроме того, в Баянауле ждут ещё один вертолёт МИ-26», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
Со ссылкой на акимат Баянаульского района там также добавили, что сейчас на территории нацпарка задействовано одиннадцать единиц спецтехники: шесть пожарных машин, три машины-ассенизатора и два трактора МТЗ с плугами и прицепными ёмкостями. В работе по борьбе с огнём задействовано около 90 человек.
«Вечером 22 сентября из Усть-Каменогорска прилетел вертолёт МИ-8 республиканского предприятия «Казавиалесоохрана», - отметили в районном акимате. - Он начнёт полёты с семи часов утра. Также завтра утром в районе ожидают вертолёт МИ-26».
Днём аким Павлодарской области Булат Бакауов создал штаб по тушению пожара, о ситуации доложили вице-премьеру Роману Скляру, подчеркнули в администрации региона.
«По состоянию на 23:00 глава региона выехал на место происшествия. Сообщается, что из Павлодара направлена дополнительная противопожарная техника в количестве 4 единиц»,- заявили в облакимате.
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