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вчера 22:51
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В Баварии провели фестиваль «Юрта-Фест 2021»
ЭБЕРСБЕРГ. КАЗИНФОРМ - Генеральным консульством Казахстана в Мюнхене совместно с этнографическим музеем Эберсберга и Обществом казахстанско-немецкой дружбы «Qazan e.V.» был организован фестиваль «Юрта-Фест 2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Мероприятие прошло в преддверии Дня Конституции Республики Казахстан и в рамках празднования юбилея Независимости нашей страны
Гости мероприятия, среди которых были аккредитованные на территории федеральной земли ФРГ Бавария иностранные дипломаты, представители казахской диаспоры, местные предприниматели, политики и жители федеральной земли, смогли ознакомиться с особенностями изготовления и установки юрты, узнать сакральный смысл ее элементов, попробовать тут же приготовленные мастерами-кулинарами блюда казахской кухни – бешбармак, казы и баурсаки, полюбоваться фотографиями природы, архитектуры и жителей современного Казахстана.
Церемония открытия фестиваля завершилась исполнением казахской народной музыки, исполненной членами Сообщества «Qazan e.V.».
Фестиваль проходит в течение одной недели. В ходе него организовано несколько семинаров на такие темы, как «История юрты», «Принципы изготовления юрты», «Кухня Великой степи» и другие.
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