В Батуми нашли тело девятого погибшего при обрушении жилого дома

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Спасатели при разборе завалов на месте обрушения жилого доме в городе Батуми обнаружили тело мужчины, ставшего девятой жертвой трагедии. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

«Всего погибли девять человек… Предположительно, он был последним. Поисковые работы приостановлены», — заявил глава МВД.

Пятиэтажный дом, который неоднократно перестраивался с момента возведения в конце 70-х годов, обрушился на улице 26 Мая в самом центре Батуми 8 октября. Всего в здании было 12 квартир.

Среди девяти погибших – трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, которые находились в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. До сих пор он остается в реанимации.

11 октября в Грузии объявлено днем траура по жертвам трагедии.

По версии следствия, причиной обрушения стали ремонтно-строительные работы, проводимые в квартире на первом этаже «с грубым нарушением правил безопасности». Задержаны владелец квартиры, а также двое рабочих, поводивших ремонт. В МВД Грузии не исключили, что круг обвиняемых может расшириться.