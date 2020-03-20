В бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 20-22 марта сохраняется лавинная опасность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 20-22 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

« Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - отмечается в сообщении.























