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В бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 20-22 марта сохраняется лавинная опасность

20 Марта 2020 11:12
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В бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 20-22 марта сохраняется лавинная опасность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 20-22 марта сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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« Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», - отмечается в сообщении.








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Ключевые слова: Алматы, Казгидромет,
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