В Барселоне приобщились к наследию Абая

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Эстафету организованных Посольством Казахстана мероприятий в Испании, посвященных 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая, приняла столица Каталонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Мероприятие, прошедшее в Консульстве Казахстана в Барселоне, открыли консул Ринат Дюсембаев и шеф барселонского кинофестиваля, директор по культуре и экспозициям Casa Asia (Дома Азии), писатель и кинокритик Менене Грас.

Аудиторию, объединившую испанских гостей, казахстанских студентов, семьи, усыновившие казахстанских детей, и других, ознакомили с оценкой роли творчества и личности Абая в развитии культурно-духовной жизни его народа. Гостям были презентованы и подарены переведенные на испанский язык «Слова назидания» Абая и брошюра Президента Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке».

В рамках мероприятия была представлена небольшая концертная программа, в рамках которой прозвучали песни Абая «Көзімнің қарасы» и «Айттым сәлем, Қаламқас», а также другие известные казахские мелодии.

В своем выступлении профессор Менене Грас отметила большой интерес испанской аудитории к творчеству Абая (недавно в Испании была выпущена почтовая марка с его изображением) и казахстанской культуре в целом, в том числе к современным казахстанским кинофильмам, которые при поддержке Casa Asia и Консульства РК в Барселоне с успехом принимают участие в ежегодном барселонском кинофестивале азиатского кино.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января 2020 года в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.