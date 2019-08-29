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В Барселоне отменили 92 авиарейса из-за забастовки

Автор:  
Алмас Жексенбеков
29 Августа 2019, 17:29
В Барселоне отменили 92 авиарейса из-за забастовки

БАРСЕЛОНА. КАЗИНФОРМ – Испанская Vueling Airlines сообщила об отмене 92 авиарейсов из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на El País.

Наземный персонал Iberia решил провести забастовку в международном аэропорту Барселоны, запланированную на эту пятницу и субботу, несмотря на то, что отменил ее несколько часов назад. Работники компании Iberia требуют улучшения условий труда.

После подтверждения намеченной забастовки, Vueling объявила об отмене 92 рейсов (54 в пятницу и 38 в субботу), что коснется в общей сложности 14 тысяч пассажиров.

Первоначально рабочие согласились отменить забастовку и согласились создать комиссию по наблюдению и график переговоров. Тем не менее, выяснив, что компания Iberia отказалась подписать соглашение, забастовочный комитет отказался создавать комиссию.

Международный аэропорт Барселоны «Эль Прат» является крупнейшим в Каталонии и второй по пассажирообороту в Испании.


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