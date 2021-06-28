В Бангладеш объявят локдаун

БАНГЛАДЕШ. EURONEWS – КАЗИНФОРМ – С понедельника в Бангладеш вступают в силу жесткие ограничения в связи со всплеском заболеваемости индийским вариантом коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на EURONEWS.

Власти страны решили закрыть все государственные и частные офисы, а выходить из дома можно будет только по неотложным делам. В департаменте здравоохранения сообщили, что для обеспечения безопасности задействуют полицейских и пограничников, а если возникнет необходимость, то привлекут военных.

С середины мая в Бангладеш с населением около 170 миллионов человек резко возросло число случаев заражения коронавирусом. В прошлую пятницу почти 6000 человек получили положительный тест на инфекцию. В тот же день от COVID-19 скончались 108 пациентов. В районах, расположенных вблизи индийской границы, больницы уже переполнены.

В то же время в Индии число случаев заражения коронавирусом значительно сократилось по сравнению с началом мая, когда чуть ли не ежедневно вирус обнаруживался у 400 тысяч человек. Однако власти западного индийского штата Махараштра ужесточили ограничения из-за опасений по поводу нового варианта вируса Delta plus.