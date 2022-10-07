В Балхаше провели зарыбление бухты Бертыс

Бухта Бертыс озера Балхаш за день пополнилась 200 тыс. рыб. Экологическую акцию по зарыблению водоема провело ТОО «Казахмыс Смэлтинг» и Балхашский филиал научно-производственного центра рыбного хозяйства.

Зарыбление играет важную роль в регулировании видовой численности рыбы в водной акватории Казахстана. Но цель экоакции - не просто разведение рыбы, но и улучшение экосистемы озера Балхаш, которое является природной достопримечательностью страны. В последние годы жители побережья все чаще жалуются на то, что рыбы в озерах с каждым годом становится все меньше и меньше.

200 тыс. мальков семейства карповых - сазана полугодичного возраста (сеголетка) доставили в Балхаш из Алматинской области на двух специально оборудованных автомобилях. Вес каждой рыбки – от 9 до 97 граммов.

Процесс зарыбления проходил под строгим контролем представителей Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, БФ ТОО «НПЦ рыбного хозяйства», ТОО «Казахмыс Смэлтинг» и акимата города Балхаша.

Как отметила главный эколог ТОО «Казахмыс Смэлтинг» Айнур Толеуова, компания, как градообразующее предприятие в Балхашском регионе, впервые участвует в этой экологической акции.

«Глубоко символично, что эта акция проходит во Всемирный день охраны обитателей фауны планеты Земля. В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства Балхаша. Хотелось бы отметить, что такие акции необходимы для нашего уникального озера, также для улучшения фауны всего Прибалхашья. Мы уверены, что при должном и бережном отношении к природным ресурсам, рыбных запасов нашего озера хватит и, нашим детям и внукам», - подчеркнула Айнур Толеуова.

Улучшение экологической ситуации – один из восьми приоритетов Карагандинской области, которые на встрече с общественностью региона обозначил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Фото:ekaterinburg-tr.gazprom.ru